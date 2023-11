In primele trei trimestre ale acestui an, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului (ISU) Neamt s-au produs 10.477 de evenimente care au necesitat interventia serviciilor profesioniste, voluntare si private pentru situatii de urgenta, informeaza ISU Neamt.Astfel, in trimestrul I s-au inregistrat 3.302 evenimente (in medie 36,69 pe zi), in trimestrul II 2023 - 3.422 (in medie 37,60 pe zi), in trimestrul III 2023 - 3.753 in medie 40,79 pe zi). ... citeste toata stirea