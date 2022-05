Interceptari sugestive in dosarul unui director de ambulanta arestat. "10.000 de euro trebuia luat! Nu vii tu si-mi ranjesti, mai!"

Directorul Serviciului Judetean de Ambulanta Neamt si doua asistente sefe au fost arestati, fiind acuzati de trucarea unor concursuri de angajare. Interceptari facute de anchetatori in acest dosar arata modul in care actionau cei trei suspecti. Pentru probarea activitatilor infractionale a celor trei arestati in cazul de la Ambulanta Neamt, directorul Dan Dorin Morenciu si doua asistente sefe, Elena Preda si Maria Luminita Rozonschi, DNA a facut interceptari care contin, in parte, detalii ... citeste toata stirea