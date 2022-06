Interventii ale ISU Neamt in zona podului prabusit de la Lutca

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului (ISU) Neamt a anuntat sambata ca, urmare a producerii evenimentului din data de 9 iunie, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre localitatile Lutca si Sagna a fost distrus, mai multe ovine au fost surprinse sub daramaturi. ISU Neamt arata ca pompierii au identificat 20 de capete ca fiind surprinse sub pod - patru oi au putut fi extrase in viata, ulterior fiind predate proprietarului, alte 16 oi fiind ... citeste toata stirea