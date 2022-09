Interventii chirurgicale ginecologice frecvente

Dr. Tiberiu Gireada, medic specialist Obstetrica-Ginecologie, ArcadiaAfectiunile ginecologice care pot aparea in viata unei femei au cauze si factori de risc diferiti. Consultul ginecologic periodic este recomandat tocmai pentru analiza acestor factori de risc, pentru diagnosticarea afectiunii si stabilirea tratamentului adecvat.Histerectomia poate fi indicata in cazul unui diagnostic de fibrom uterin, adenomioza, neoplazii sau in unele tipuri de prolaps uterin, in cazul unor durei pelvine ... citeste toata stirea