Intrerupere a alimentarii cu apa in Roman de joi seara, pentru efectuarea unor lucrari

Compania ApaVital SA a anuntat ca va sista furnizarea apei potabile catre utilizatorii din municipiul Roman incepand cu data de joi, 31 octombrie 2024, de la ora 21:00, pana vineri, 1 noiembrie 2024, la ora estimata 10:00, in vederea executarii unor lucrari de inlocuire a vanelor de sectorizare defecte, realizate in scopul restrangerii zonelor afectate de sistarea furnizarii apei. Lucrarile se vor realiza in caminele de vane de pe strazile Renasterii, Costache Negri, Bogdan Dragos si Petru ... citește toată știrea