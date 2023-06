Compania Judeteana Apa Serv a anuntat joi, la ora 12, ca, pentru remedierea unei avarii la reteaua publica de distributie a apei potabile, este pusa in situatia de a intrerupe temporar furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila astazi, 8 iunie, in intervalul orar 12.30 - 17.00, in municipiul Roman."Ne cerem scuze tuturor utilizatorilor afectati pe care ii ... citeste toata stirea