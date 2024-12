Intrerupere a furnizarii apei joi in Roman, in zona industriala

Compania ApaVital a anuntat ca, joi, 12 decembrie 2024, in intervalul orar estimat 8:00 - 20:00, va sista furnizarea apei potabile catre utilizatorii din satele Traian, Tamaseni si zona industriala a municipiului Roman, incluzand strazile: Stefan cel Mare, Fabricii, Libertatii, Muncii, Nordului, precum si soseaua de centura de ocolire Est.Intreruperea este necesara in vederea devierii retelei de aductiune apa potabila in zona Turn Sabaoani - Traian - Tamaseni - Roman, cu scopul construirii ... citește toată știrea