Intrerupere a furnizarii apei marti in Roman, in zona industriala. ApaVital face lucrari de marire a debitului in oras

Compania ApaVital a anuntat luni ca, in vederea executarii unor lucrari de redimensionare a conductei de aductiune Timisesti, cu scopul maririi debitului de apa pentru alimentarea utilizatorilor din municipiul Roman, in ziua de marti, 26 noiembrie, in intervalul orar estimat 8:00 - 16:00, va sista furnizarea apei potabile catre utilizatorii din satele Traian, Tamaseni si zona industriala a municipiului Roman, incluzand strazile: Stefan cel Mare, Fabricii, Libertatii, Muncii, Nordului, precum si ... citește toată știrea