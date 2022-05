Invazia din Ucraina, vazuta de un explorator roman in Australia. "M-a cuprins o furie de nedescris si m-am mahnit din cale afara"

Radu Paltineanu, exploratorul roman care alaturi de prietena lui strabate Australia pe tricicleta, tine un jurnal al expeditiei, consemnand si despre razboiul de neconceput din Ucraina Radu Paltineanu, din Piatra Neamt si prietena lui, Irina Repede, din Bucuresti, sunt doi romani protagonisti ai unei inedite expeditii in Australia, care consta in strabaterea pe triciclete a continentului, pe o distanta de circa 13.000 de kilometri. Au plecat in aceasta aventura pe 13 octombrie 2021 si au ... citeste toata stirea