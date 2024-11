Ionel Arsene ramane condamnat si fugar

Ionel Arsene, fost presedinte al Consiliului Judetean Neamt, in prezent aflat in Italia pentru a scapa de arestare, ramane in continuare condamnat penal definitiv.Ieri, magistratii Tribunalului Brasov i-au respins cererea de revizuire a procesului, anulandu-i, astfel, penultima sansa de a scapa de pedeapa de sase ani si opt luni de inchisoare, cu executare, pronuntata in martie 2023 de Curtea de Apel Brasov."Respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuentul Arsene Ionel. ... citește toată știrea