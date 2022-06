IPJ Neamt a inceput selectia candidatilor pentru admiterea la Academia de Politie

Inspectoratul de Politie Judetean Neamt informeaza ca a inceput activitatea de selectionare a candidatilor pentru admiterea la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti.Pana in data de 8 iulie, inclusiv in zilele de sambata si duminica, cei care intrunesc conditiile si criteriile prevazute de legislatia in vigoare se pot inscrie pentru concursul de admitere. Cererea tip de inscriere se completeaza de candidat in mod lizibil, se semneaza si se transmite exclusiv electronic la adresa ... citeste toata stirea