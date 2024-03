IPS Ioachim implineste 70 de ani. "Pentru mine, acesti 70 de ani de viata, ca dar al lui Dumnezeu, mi-au fost provocare si sansa"

IPS Ioachim, arhiepiscop al Romanului si Bacaului, implineste vineri, 29 martie, 70 de ani. "Pentru mine, acesti 70 de ani de viata, ca dar al lui Dumnezeu, mi-au fost provocare si sansa. M-am straduit sa nu fiu niciodata in contratimp, ci sa-l valorific prin sesizarea prezentei divine in el, astfel incat sa pot transforma sansa in provocare si provocarea in sansa, iar fiecare clipa a timpului sa devina o speranta de mantuire.M-am straduit in toata viata mea sa marturisesc oamenilor adevarul ... citește toată știrea