IPS Teofan vine la Manastirea Neamt

Astazi, in prima zi din Postul Craciunului, cand in calendarul crestin-ortodox este pomenit Sfantul Paisie de la Neamt, Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, alaturi de un sobor de ierarhi, va oficia Sfanta Liturghie, la Manastirea Neamt.Sf. Paisie s-a nascut in orasul Poltava, din Ucraina, in anul 1722, la 21 decembrie. Cu binecuvantarea mitropolitului Moldovei Gavriil Calimachi si la indemnul domnitorului Alexandru Moruzi, Cuviosul Paisie s-a mutat la ... citeste toata stirea