Inspectoratul Scolar Judetean Neamt a anuntat ca, urmare a notificarii FSLI - Romania, cu privire la declansarea, in data de 17 mai, a grevei de avertisment in institutiile si unitatile de invatamant, unde sunt membri de sindicat afiliati la FSLI, in intervalul orar 11,00 - 13,00, a transmis tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Neamt o serie de recomandari.Acestea vizeaza: supravegherea si siguranta elevilor in acest interval orar; obligativitatea aplicarii art.15 din ... citeste toata stirea