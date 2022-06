Istoricul romascan Liviu Bratescu a depus juramantul in Senatul Romaniei

Marti, 14 iunie, istoricul romascan Liviu Bratescu a depus juramantul in calitate de senator in Parlamentul Romaniei. Liviu Bratescu, prim vicepresedinte al PNL Iasi, a candidat la alegerile parlamentare din anul 2020 la Senat, pe listele liberalilor ieseni. Acesta va ocupa locul in Senatul Romaniei lasat liber de fostul senator de Iasi Laura Scantei, dupa numirea acesteia, saptamana trecuta, in functia de judecator al Curtii Constitutionale."Astazi incepe o noua provocare politica pentru ... citeste toata stirea