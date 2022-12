ISU Neamt a implinit 18 ani de la infiintare

Din 2004, de cand pompierii din cadrul Grupului de pompieri "Petrodava" al judetului Neamt si-au unit fortele cu militarii din cadrul Inspectoratului Judetean de Protectie Civila si a luat fiinta Inspectoratul pentru situatii de urgenta "Petrodava"al Judetului (ISU) Neamt au fost gestionate aproape 126.000 de situatii de urgenta (in medie 8.400 de interventii pe an), informeaza un comunicat al ISU Neamt."Salvatorii nemteni au demonstrat, in tot acest timp, ca au pus in slujba cetatenilor ... citeste toata stirea