Loredana Smau (fosta Negru - casatorita in 2021), in varsta de 24 de ani, din satul Tolici (al comunei Petricani), iubita lui Andrei Filip (28 de ani - din Ghindaoani), tanarul care in 2016 si-a omorat mama si sora vitrega in Italia, le-a transat si le-a aruncat intr-un rau, a fost prinsa de politisti, marti, in localitatea de domiciliu.Ea era data in urmarire internationala pentru complicitate la omor. Autoritatile judiciare italiene emisesera pe numele acesteia, la data de 10 mai, un mandat ... citeste toata stirea