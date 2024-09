Jandarmeria Neamt face recrutari din sursa externa sau prin rechemare in activitate

Jandarmeria Neamt anunta ca a reluat procedura de concurs pentru ocuparea din sursa externa sau prin rechemare in activitate a postului de subofiter operativ principal-conducator auto.Cei interesati trebuie sa acceseze link-ul: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=5558 si, daca se incadreaza in conditiile mentionate in anunt, sa trimita, in format complet si scanat, cererea de inscriere si documentele constitutive ale dosarului de recrutare, pana la data de 11 octombrie 2024, ora 16. ... citește toată știrea