Damian Ioan Tabacaru, un barbat din satul Vladiceni (al comunei Bargauani), a fost pus sub acuzare de procurori pentru ca, in februarie 2021, si-a batut copilul (in varsta de 10 ani) cu furtunul unei pompe de bicicleta.Agresiunea s-a petrecut in contextul in care barbatul, care are un handicap locomotor, a chemat un vecin sa-l ajute sa dea foc unor paie si i-a spus baietelului sa mearga cu acesta sa-i fie in preajma. Copilul s-a dus, vecinul l-a rugat sa toarne benzina pe paie si, din greseala, ...