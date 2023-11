Ionut Gabriel Indian (poreclit "Modoranu"), un individ cu antecedente penale pentru scandal si talharie, din municipiul Roman, a fost pus sub acuzare de procurori, la inceputul acestei luni, pentru ultraj contra bunelor moravuri.Conform rechizitoriului, faptele acestuia s-au petrecut in dupa-amiaza de 15 mai 2022, in urmatoarele imprejurari. Pe la ora 15.30, in dreptul Policlinicii de pe strada Tineretului, el a traversat in spatele a doua femei , le-a urmarit de aproape si, cand a ajuns in ... citeste toata stirea