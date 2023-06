Nicolae Gheorghe Munteanu, un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Bicaz Chei, a fost pus sub acuzare de procurori pentru distrugere.Conform rechizitoriului, in noaptea de 7 spre 8 martie, pe la ora 2, pe fondul consumului de alcool si al afectiunilor psihice de care sufera, el s-a inarmat cu un topr, s-a dus in Neagra (Tasca) pe terasa unui bar, unde, cu o bricheta, a dat foc unui stand unde se aflau depozitate 20 butelii cu butan. Individul a deschis robinetul de la o butelie si a pus ... citeste toata stirea