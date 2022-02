Judecati pentru "inginerii" cu subventii si angajari fictive. Cum sa obtii oneros vreo 300.000 de euro

Procurorii din Neamt au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a trei inculpati, ei fiind acuzati de provocarea unui prejudiciu consistent. Anchetatorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Neamt au finalizat urmarirea penala si au dispus recent trimiterea in judecata a trei indivizi, acuzati ca au cauzat un prejudiciu insemnat, obtinand subventii ilicite in un urma unor angajari fictive. Dosarul va fi in procedura de Camera preliminara timp de doua luni, pentru verificarea ... citeste toata stirea