Judecati pentru trafic de cannabis

Procurorii DIICOT i-au pus sub acuzare pe sapte romascani, cu varste cuprinse intre 30 si 43 de ani, cinci dintre acestia fiind arestati in noiembrie anul trecut pentru trafic de droguri si detinere de substante psihoactive in vederea consumului propriu.Cei care urmeaza sa compara in fata Tribunalului sunt Ionut Iulian Ciubotariu, Adrian Narcis Turcu, Ioan Bogdan Focsa (zis "Vampiru"), Robert Dumitru Rugina, Constantin Leonard Torocica, Buruiana Costel Bobi si Tiberiu Badea. Rechizitoriul ... citeste toata stirea