Judetu Neamt, amenintat de furtuni

Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o avertizare de COD ROSU de vijelii, furtuni si grindina in urmatarea ora. ISU Neamt a avertizat in legatura cu fenomenele asteptate printr-un mesaj RO-ALERT in mai multe localitati din judet - Cracaoani, Hangu.Se vor semnala : averse torentiale ce vor acumula peste 50 l/mp, grindina, vijelie, frecvente descarcari electriceISU Neamt a avertizat sambata ca in intervalul orar 12:30 -13:30 meteoroogii au emis ???????????? ????????????E???? ... citeste toata stirea