Judetul Neamt are un nou subprefect

In sedinta de miercuri, 16 februarie, Guvernul a adoptat o hotarare privind numirea in functia de subprefect al judetului Neamt a lui Adrian Virgil Ciobanu. Acesta a fost investit in functie in cursul zilei de joi, in cadrul unei ceremonii desfasurate in sistem videoconferinta, cu reprezentantii autoritatilor centrale si ai prefecturilor din alte judete unde au fost efectuate modificari la conducerea acestor institutii.Decizia de numire a subprefectului Adrian Ciobanu vine in contextul