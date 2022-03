Judetul Neamt, in topul campaniei de impaduriri in acest an

n campania de impaduriri de primavara din acest an, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va planta circa 19 milioane de puieti forestieri, acestia fiind produsi in pepinierele silvice proprii,informeaza reprezentantii RomsilvaProgramul campaniei de impaduriri de primavara prevedela nivel nationalregenerarea a 10.244dehectare fond forestier de stat, din care 7.127dehectare vor fi regenerate pe cale naturala, iar 3.117 prin regenerare artificiala, adica lucrari de impaduriri. In ... citeste toata stirea