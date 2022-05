Jumatate dintre transporturile de lemn efectuate in judetul Neamt, ilegale!

in primele patru luni ale acestui an, oamenii legii au efectuat 344 de controale la regimul silvic, constatand 153 de infractiuni silvice,in urma carora au confiscat753 metri cubi material lemnosSute de infractiuni silvice au fost constatate de catre organele de control din judetul Neamt, in primele patru luni ale acestui an. In perioada ianuarie - aprilie 2022 s-a constato crestere a contraventiilorsilvice si volumul de material lemnos confiscat,cat si anumarului de infractiuni ... citeste toata stirea