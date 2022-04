Jurnal de cosmar al dezastrelor produse de foc. Situatia este fara precedent, fiind si cate 23 de incendii mari pe zi

Incendiile de vegetatie uscata au avut o evolutie fara precedent in luna martie, fiind si cate 23 pe zi. Un om a decedat, trei au fost raniti, au ars case si peste 1.000 de hectare de teren Imprudenta si inconstienta oamenilor a generat o situatie de nedorit in judetul Neamt, luna martie a acestui an fiind una de cosmar pentru cadrele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava", dar si pentru cei care, involuntar, au provocat incendii. Au fost zile cand s-au produs si peste 20 de ... citeste toata stirea