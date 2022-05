Vasile Ipate, in varsta de 53 de ani, din comuna Poienari, este dat in urmarire dupa ce, in ziua de 20 mai, a plecat de acasa si nu a mai revenit.Oamenii legii au fost alertati abia duminica, de fiul acestuia (23 de ani). Barbatul are 1,60 m, 60-65 de kilograme, ochii caprui si parul saten. ... citeste toata stirea