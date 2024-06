L-ati vazut?

Constantin Ojica, in varsta de 64 de ani, din comuna Razboieni, este cautat de oamenii legii dupa ce, in ziua de 6 iunie, a plecat de acasa cu bicicleta si nu a mai revenit. Politistii au fost alertati vineri de fratele acestuia. Barbatul are 1,65 m, 60 de kilograme, parul alb - castaniu, ochii negri si poarta barba. Ultima oara, el era imbracat cu trening negru ... citește toată știrea