Un pietrean de 35 de ani a patentat o noua metoda de furt din supermarket: cu trolerul.Miercuri seara, aproape de ora inchiderii, individul s-a dus la cumparaturi cu un troler in care a indesat mai multe produse alimentare de pe rafturi. A fost oprit si controlat de agentii de securitate, chiar in momentul in care voia sa paraseasca magazinul fara a plati pentru produsele din ... citeste toata stirea