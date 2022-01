La inchisoare, pentru devalizarea unui card bancar

Politistii Sectiei Rurale Dulcesti au depistat, in ziua de 10 ianuarie, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Horia, pe numele caruia era emis un mandat de executare a inchisorii.In cauza este vorba despre Paul Ciprian Buza, condamnat definitiv de Curtea de Apel Bacau la trei ani si cinci luni cu executare, pentru insusirea bunului gasit, acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. Potrivit sentintei, pe 3 mai 2021, individul a gasit ... citeste toata stirea