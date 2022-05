Agentii Sectiei de Politie Rurala Stefan cel Mare l-au depistat, in ziua de 26 mai, pe un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Dragomiresti, condamnat de Judecatoria Piatra-Neamt la un an, patru luni si 20 de zile de inchisoare, pentru uciderea animalelor cu intentie, fara drept si furt calificat.In cauza este vorba despre Nicusor Pavel Caea (recidivist pentru infractiuni la regimul circulatiei rutiere). Pe 1 ... citeste toata stirea