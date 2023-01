Un tanar in varsta de 33 de ani, din comuna Dumbrava Rosie, a fost depistat de politisti, in dupa-amiaza de 7 ianuarie, la ora 14.30, conducand o masina pe DN 2 (E 85), in Secuienii Noi (Secuieni), cu imbibatia alcoolica de 1,38 miligrame/litru, in aerul expirat.El a fost condus la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei (aproape 2,6‰), dupa care s-a ales cu dosar penal.In acest context, este bine de stiut ca un om treaz ... citeste toata stirea