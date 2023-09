Sorinel Vasile Dochita, un constructor in varsta de 52 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, pe doi ani jumate de incercare, pentru ca a sofat beat.Conform sentintei, in seara de 12 august 2022, el a baut trei beri si 50 de mililitri de vodca, dupa care s-a urcat la volan ca sa-si parcheze masina si a lovit alt autoturism. Soferul avea alcoolemia de 3,18‰. Acesta a mai fost amendat in trecut tot pentru ca a condus fiind sub ... citeste toata stirea