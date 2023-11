In seara de 24 noiembrie, pe la ora 20, politistii au depistat pe strada Doctor Emil Costrinescu, din municipiul Piatra-Neamt, un localnic in varst de 67 de ani care conducea o masina avand imbibatia alcoolica de 0,82 miligrame/litru. El a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta, unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, dupa care s-a ales cu dosar penal. In aceeasi zi, pe DN 15 in comuna tarcau, a fost prins un iesean de 27 de ani care sofa neavand permis.Este ... citeste toata stirea