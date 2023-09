Muzeul de Stiinte Naturale Roman, din cadrul Complexului Muzeal National Neamt, va invita in "Laboratorul curiozitatii", in perioada 20 - 29 septembrie. Expozitia, organizata impreuna cu Eventera, este adresata copiilor cu varste intre 5 si 14 ani si isi propune sa le ofere acestora o experienta educationala nonformala care sa le deschida simturile pentru stiinta, informeaza Complexul Muzeal National Neamt. In perioada 20 - 29 septembrie, din ora in ora in intervalul 10:00 - 18:00, cei mici ... citeste toata stirea