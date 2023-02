Lasati fara permis

Vizand prevenirea si combaterea accidentelor pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor dar si pe linia disciplinarii pietonilor, zilele trecute, politistii au aplicat retinut 11 permise de conducere si au aplicat 125 sanctiuni contraventionale, dintre care 34 celor care traversau incorect.Activitatile au fost desfasurate in vederea constientizarii tuturor categoriilor de participanti la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun, in situatia in care nu respecta ... citeste toata stirea