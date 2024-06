Laurentiu Leoreanu este primarul ales de romascani

Duminica, 9 iunie, 21.864 de romascani au iesit la vot si au decis, in majoritate, ca deputatul Laurentiu Dan Leoreanu sa le fie primar. Lucian Micu, candidatul PSD pentru functia de primar, a pierdut aceste alegeri, dar, in acelasi timp, surprinzator, cei mai multi dintre romascanii care au iesit la vot au preferat echipa PSD pentru functia de consilier local. Acest lucru inseamna ca, desi primaria condusa de Laurentiu Leoreanu va fi condusa de catre un ales al PNL, votul in Consiliul Local va ... citește toată știrea