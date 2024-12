Laurentiu Leoreanu, raport de activitate la finalul activitatii parlamentare: "Am fost implicat total in activitatea din legislativ si am reprezentat cu succes in Parlament interesele romascanilor"

Joi, 19 decembrie, in cadrul unei conferinte de presa, Laurentiu Leoreanu, primarul municipiului Roman si presedinte al PNL Neamt, a prezentat bilantul activitatii in Parlamentul Romaniei, la finalul celui de-al doilea mandat ca deputat de Neamt."Inchei aceasta perioada din viata mea, cele doua mandate de deputat obtinute in Parlamentul Romaniei in perioada 2016-2024, prin prezentarea unui raport de activitate, asa cum este normal fata de toti nemtenii care mi-au oferit onoarea de a-i ... citește toată știrea