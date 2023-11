Tinand cont ca populatia de lebede de pe lacul Batca Doamnei este afectata in continuare de epidemia de gripa aviara, politistii locali au intensificat monitorizarea malului lacului pe toata aria de acoperire a municipiului Piatra-Neamt. Lebedele identificate ca fiind moarte sunt raportate reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, acestea fiind eliminate din zona conform procedurilor specifice in vigoare.Totodata, de la debutul epidemiei si pana in prezent, ... citeste toata stirea