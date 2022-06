Lectiile despre energie predate de voluntarii E.ON au ajuns anul acesta la 1.400 de elevi, din opt judete

Aproape 1.400 de elevi si 85 de cadre didactice de la 20 de scoli din judetele Neamt, Iasi, Mures, Salaj, Cluj, Arad, Suceava si Alba au participat, in prima jumatate a acestui an, la lectiile despre energie sustinute de voluntarii Delgaz Grid, E.ON si reprezentantii Inspectoratelor Judetene pentru Situatii de Urgenta, informeaza reprezentantii Delgaz Grid.Dupa ce, la inceputul anului, lectiile s-au desfasurat online, ca urmare a situatiei pandemice, in ultima perioada voluntarii E.ON au avut ... citeste toata stirea