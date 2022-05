Lemn fara acte

Sambata, in intervalul orar 3-9, politistii structurilor de ordine publica si rutiera au actionat pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice si ilegalitatilor din domeniul agregatelor minerale.Astfel, au fost organizate filtre, fiind verificate 50 de autovehicule care transportau material lemnos.Cu aceasta ocazie, au fost date 15 amenzi in valoare de 12.000 de lei si au fost confiscati 19 metri cubi de cherestea, in valoare de aproximativ 25.000 de lei. Pe parcursul ... citeste toata stirea