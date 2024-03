Lemne confiscate la Borca si Damuc

Politistii Sectiei Rurale Bicaz au depistat, in ziua de 7 martie, pe DC 196, in satul Soci (al comunei Borca), un ansamblu auto ce transporta material lemnos, fara a detine aviz de insotire pentru acesta. In continuare, precedandu-se la inventariere, a rezultat cantitatea totala de 4,86 metri cubi de lemn care a fost predat silvicultorilor. Soferul a primit o amenda de 4.000 de lei.Tot joi, oamenii legii au facut un control la depozitul unei societati comerciale din Damuc. Cu ocazia ... citește toată știrea