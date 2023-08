In ziua de 1 august, intre orele 10-14, politistii Sectiei Rurale Ion Creanga si reprezentantii Ocolului Silvic Bacesti au facut mai multe controale pe linie preventirii infractiunilor ocazie cu care, in comuna Valea Ursului, au depistat doi localnici in varsta de 46 si 47 de ani care transportau lemne fara acte.Din verificari a reiesit ca arborii fusesera sustrasi din extravilanul satului Bucium. Investigatiile au scos la iveala si ca, pe 27 iulie, aceiasi indivizi au furat doi metri cubi de ... citeste toata stirea