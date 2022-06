Liceul Horia - tinut in viata cu orice pret

Liceul "Ion Ionescu de la Brad" Horia, care in acest an scolar nu are clasa a IX-a de liceu si care, din aceasta cauza, are mai putin de 300 de elevi, a primit sprijin neconditionat (pentru a nu-si pierde personalitatea juridica si a fi arondat altei unitati de invatamant) de unde se astepta mai putin.Noua sefa a Inspectoratului Scolar Judetean - Florentina Moise-Luca se declara o sustinatoare infocata a invatamantului agricol si a anuntat ca va face "toate demersurile legale" pentru ca ... citeste toata stirea