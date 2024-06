Liceul Tehnologic "Vasile Sav", premiat in cadrul proiectului "Eco-nomie pentru comunitatea ta"

Liceul Tehnologic "Vasile Sav" din Roman se numara printre cele zece unitati de invatamant din Romania premiate in cadrul editiei-pilot a proiectului "Eco-nomie pentru comunitatea ta", derulat de Junior Achievement (JA) Romania, cu sprijinul Raiffeisen Bank Romania. Proiectul are drept scop sustinerea liceelor in demersul de a creste, in randul elevilor, nivelul de constientizare cu privire la problemele de mediu specifice comunitatii lor. Peste 6.200 de elevi din intreaga tara au beneficiat de ... citește toată știrea