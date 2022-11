Lidl a deschis un nou magazin in Roman, pe bulevardul Republicii

Din aceasta saptamana, compania Lidl si-a extins reteaua din Romania, prin inaugurarea, din data de 14 noiembrie, a doua magazine, unul in Roman, celalalt in Alexandria. Odata cu deschiderea celor doua magazine, se vor crea peste 40 de locuri de munca, informeaza reprezentantii companiei.Noul magazin Lidl din Roman este situat pe bulevardul Republicii, nr. 131, in zona intersectiei cu strada Smirodava, avand o suprafata de vanzare de peste 1.330 de metri patrati. De asemenea, magazinul Lidl ... citeste toata stirea