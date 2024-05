Locotenent-colonel in sutana. Misiune speciala in Kosovo, de Pasti, pentru un ofiter al Armatei Romane

Dumitru Bighiu este preot militar in cadrul Bazei 3 Logistica "Zargidava" din Roman, judetul Neamt si are gradul de locotent-colonel. Cea mai recenta misiune a insemnat trimiterea in Kosovo.Ofiterul superior a plecat spre destinatie pe data de 29 aprilie 2024, cu un avion militar, avand de indeplinit o misiune canonica. Preotul in sutana kaki va contribui la a aduce o parte din bucuria Sarbatorilor pascale in randul soldatilor romani, care mentin pacea in interminabilul conflict din Balcani. ... citește toată știrea