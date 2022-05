Locuinte in flacari in toiul noptii. Trei gospodarii au fost afectate, un batran a fost dus la spital

Un puternic incendiu, care a izbucnit in toiul noptii, a afectat trei gospodarii din orasul Roznov, Neamt, iar un batran s-a intoxicat cu fum si a ajuns la spital cu arsuri. Urmarile unui incendiu izbucnit in orasul Roznov, judetul Neamt, sunt catastrofale, arzand imobilele situate in trei gospodarii. Solicitarea pentru ajutor a venit prin apel la numarul unic de urgenta 112, care a fost inregistrat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" in noaptea de marti spre ... citeste toata stirea